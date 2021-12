PSG : Pochettino out, ça s'enflamme !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauricio Pochettino ne devrait pas être sacrifié durant cette trêve hivernale, mais l'entraîneur argentin du PSG est au milieu d'une colère grandissante de la part des supporters et des consultants.

Un an après le limogeage express de Thomas Tuchel, les regards étaient tournés vers le siège du Paris Saint-Germain où certains fans attendaient éventuellement que les choses bougent pour Mauricio Pochettino. Car c’est une évidence, presque un an après sa signature au poste d’entraîneur du PSG, l’ancien coach de Tottenham n’a plus grand monde pour le soutenir, à l’exception notable de Leonardo qui a confirmé le technicien argentin sur le banc du club de la capitale. Sur les réseaux sociaux, cela tombe dur sur Mauricio Pochettino et un hashtag #PochettinoOut apparaît régulièrement. Se confiant lors de l’émission Twitch de Canal Supporter, Hadrien Grenier a dit tout le mal qu’il pensait de Mauricio Pochettino et son désir de voir Doha vite stopper l’expérience.

Pochettino accusé de faire régresser le PSG

J’espère me réveiller avec une notification de @hadrien_grenier disant que pochettino est virer #PochettinoOUT — SkyNeSs (@JasonLe95703204) December 24, 2021

Pour le journaliste et supporter du Paris Saint-Germain, l’heure est venue pour les dirigeants du Paris Saint-Germain de se mettre en action. « Pochettino ne sait pas maximiser ses joueurs. Si Nuno Mendes se fait massacrer par certains, c’est parce qu’il n’est pas mis dans de bonnes dispositions. Si Lionel Messi se retrouve un peu dans les flops de cette première moitié de saison, c’est aussi parce que Pochettino l’a foutu ailier droit en première partie de saison. Si Hakimi a été décevant, c’est parce qu’il a été mis dans une position où il régresse. Et si le PSG affiche un contenu de match aussi soporifique, c’est parce que Pochettino n’a rien réussi à imposer et on ne sait pas. Trois mois après avoir levé son option jusqu’en 2023, on apprend qu’il veut partir, ses conférences de presse sont du foutage de gueule, il n’accorde aucune place aux jeunes, il n’a pas donné de style à son équipe. OK, l’effectif composé par Leonardo n’est pas cohérent, mais c’est lui qui choisit son équipe, chez les jeunes ça se bouscule et ils veulent tous se barrer (…) Il n’y a rien de cohérent, de construit, de logique, je suis dans la hype « Pochettino » et il n’y a aucun débat là-dessus. C’est un flop (…) Le mur n’est pas très loin, il est en mars. On s’engouffre dans la médiocrité », constate un Hadrien Grenier aussi désolé qu'agacé par ce PSG version Mauricio Pochettino.

Cependant, pour l'instant, Leonardo reste droit dans ses bottes et soutient l'actuel entraîneur argentin, lui trouvant des excuses pour justifier les prestations insipides des stars du Paris Saint-Germain. Mais avec le départ désormais probable de Kylian Mbappé l'été prochaine, le directeur sportif sait bien qu'en plus de Mauricio Pochettino il pourrait bien être à son tour un gros fusible pour le Qatar où l'on rêve de garder Mbappé et de faire venir Zidane