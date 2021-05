PSG : Pochettino l’adore, Lloris a fait son choix

Dans : PSG.

Malgré la saison exceptionnelle de Keylor Navas, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino ne peut pas s’empêcher de rêver d’Hugo Lloris au PSG.

Loin d’être favorable à un retour de Serge Aurier, avec qui il a travaillé entre 2017 et 2019, Mauricio Pochettino rêve cependant d’attirer un autre joueur de Tottenham à Paris. Comme révélé à plusieurs reprises par la presse britannique, l’entraîneur du PSG est un fan inconditionnel d’Hugo Lloris, qu’il apprécie tout autant pour ses qualités de gardien que pour son âme de capitaine et de leader au sein d’un vestiaire. En cette fin de semaine, Football Insider relance la rumeur et affirme avec vigueur que Mauricio Pochettino s’est entretenu à plusieurs reprises avec Hugo Lloris dans le but de le convaincre de rallier le Paris Saint-Germain. Des tentatives qui n’ont pas laissé le taulier de l’Equipe de France insensibles.

Lloris, encore un an à Tottenham et puis s'en va

Hugo Lloris a néanmoins fait le choix de rester au moins une saison supplémentaire à Tottenham, selon les informations du média britannique. Sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2022, Hugo Lloris s’est entretenu avec son président Daniel Levy et lui a fait savoir qu’il souhaitait honorer son bail et rester à Tottenham une saison de plus. De son côté, le patron des Spurs ne se serait pas opposé à un départ de Lloris dès cet été afin de toucher une indemnité de transfert, même faible. En parallèle, Tottenham prépare l’avenir et un autre gardien français pourrait succéder à Hugo Lloris d’ici un an. Le nom de Mike Maignan a parfois été associé aux cadors de Premier League, mais c’est Illan Meslier, très bon sous les ordres de Marcelo Bielsa à Leeds, que Tottenham a ciblé pour prendre la succession d’Hugo Lloris. Pour le PSG, l’opération Lloris ne se conclura pas cet été mais la voie sera libre dans un an puisque le natif de Nice sera libre comme l’air…