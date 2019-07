PSG : Pierre Ménès frappe fort et s'attaque au boulet Cavani !

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour le moment, Neymar fait la préparation avec le Paris Saint-Germain en mode tranquille, puisqu’il n’a pas participé à la moindre séance collective depuis son retour il y a tout de même près de deux semaines. Blessé à la cheville avant la Copa America, le Brésilien est annoncé en instance de transfert, du moins si un club venait à faire une offre. En attendant, il ne semble pas pressé de revêtir le maillot du PSG sur ses épaules. Le Paris Saint-Germain est en tournée à l’étranger, ce qui a le mérite de limiter les dégâts, mais il reste à savoir quel sera l’accueil des supporters si jamais il devait rester cette saison. Si les fans préfèrent largement un joueur au comportement irréprochable comme Cavani, ce n’est pas du tout le cas de Pierre Ménès, qui met en avant le talent du Brésilien, et avoue que l’Uruguayen ne le fait pas rêver.

« Tous les supporters rêvent d’avoir Cavani ? Pas moi. Je n’aime pas son style, je n’aime pas sa faiblesse technique, j’aime son abnégation mais il n’est pas capable de combiner techniquement avec Mbappe et Neymar. Cavani a été plus absent que Neymar sur blessure l’année dernière et ça personne ne le dit. S’il est au niveau de l’année dernière, il ne jouera pas », a prévenu le consultant de Canal+, pour qui Cavani est un problème bien plus préoccupant que Neymar pour la saison à venir du PSG.