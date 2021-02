PSG : Lloris à Paris, Pochettino insiste

Dans : PSG.

Hugo Lloris et Keylor Navas ont un point commun leur âge, 34 ans. Et selon la presse anglaise, les deux gardiens de but pourraient se croiser au Paris Saint-Germain.

Hugo Lloris et Tottenham traversent une passe difficile actuellement, l’effet José Mourinho étant déjà à conjuguer au passé du côté de Londres. Et pour le gardien de but international français, la question de son avenir chez les Spurs se pose, Lloris étant à un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec une équipe où il est arrivé en provenance de Lyon lors du mercato 2012. Selon le site Football Insider, l’avenir du champion du monde pourrait passer par un transfert au Paris Saint-Germain l’été prochain. Si le nom d’ Hugo Lloris a souvent circulé au PSG, la venue de Mauricio Pochettino relance évidemment toutes les supputations, le coach argentin ayant fait du gardien français son relais sur le terrain lorsqu’il était aux commandes de Tottenham. Pour le site spécialisé, Pochettino a conservé des « contacts réguliers » avec Lloris depuis qu’il a été limogé par Daniel Levy, et cela ne s’est pas arrêté après la nomination de l’ancien coach des Spurs à la place de Thomas Tuchel.

« Pochettino est impatient de retrouver Lloris, 34 ans, et de lui confier un rôle de premier plan dans son pays natal au sein du géant français qu’est le PSG. Une source chez les Spurs nous a confié que les deux hommes étaient en « contact régulier » et que l'ancien manager des Spurs adorerait faire signer le gardien signer lors du prochain mercato. Pochettino et Lloris déjeunaient tous les jours ensemble alors qu'ils étaient aux Spurs et ils avaient une relation bien plus proche que celle d'un joueur et d'un manager, ce que Lloris n’a pas retrouvé avec Mourinho », explique Football Insider. Et cela intervient au moment même où Hugo Lloris est critiqué pour ses performances récentes dans les buts de Tottenham. Reste quand même que Keylor Navas a lui encore deux ans de contrat au Paris Saint-Germain et que ses prestations sont très convaincantes.