PSG : Pochettino est un lâche, Dominique Sévérac accuse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a toujours pas tranché en ce qui concerne le choix de son gardien numéro 1. Cela dérange beaucoup Dominique Sévérac.

Mauricio Pochettino a prévenu tout le monde dernièrement en conférence de presse, il faudra attendre encore un peu avant de voir le meilleur PSG. L’effectif est rempli de stars et de joueurs de prestige, mais il faut parvenir à faire jouer tout ce beau monde ensemble. Entre les matchs internationaux et l’enchainement des rencontres, c’est encore difficile à mettre en place. L’Argentin n’a pas tranché à bien des égards, et c’est aussi valable pour le poste de gardien de but. Keylor Navas et Gigio Donnarumma continuent de s’échanger la place à quasiment chaque match. Ce mercredi à Metz, c’était le Costaricien qui a débuté dans les cages, avec encore quelques parades bien senties pour permettre à son équipe de s’imposer. Personne ne faiblit donc, et même si l’entraineur du PSG avait là aussi prévenu qu’il alternerait jusqu’à trouver son titulaire, Dominique Sévérac estime que cette stratégie n’aide pas à y voir plus clair.

🗨️ "C’est en fonction de leurs caractéristiques. Le choix n’est pas facile"



Mauricio Pochettino explique (plus ou moins) comment il choisit qui de Navas ou Donnarumma est titulaire à chaque match 👀#FCMPSG pic.twitter.com/YpshweU8zE — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 22, 2021

« Et concernant Mauricio Pochettino, il n’aide personne en choisissant désormais de mettre un coup sur deux un gardien différent, une mesure sans courage, juste pour ne pas avoir d’ennuis personnels au mépris des automatismes qu’une équipe, surtout en début de saison, se doit de développer. Contre Montpellier, Gianluigi Donnarumma débutera donc et il ne s’agira pas d’un choix, juste d’une alternance politique », a dénoncé le suiveur du PSG pour Le Parisien. En effet, l’alternance devrait continuer à être de mise pour les prochaines rencontres. Mais si le PSG en tire profit avec deux très bons gardiens qui restent hyper-concentrés en raison de la forte concurrence, le club de la capitale pourrait bien continuer à être gagnant avec cette stratégie. Jusqu’au moment inévitable où Mauricio Pochettino devra probablement faire un choix quand il aura trouvé son équipe type.