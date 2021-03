PSG : Pochettino est sidéré par cette sale habitude

Dans : PSG.

Remonta par-ci, remontade par-là, le PSG n'abordera pas dans la sérénité le match retour de Ligue des champions face au FC Barcelone. Mauricio Pochettino est sidéré.

Depuis 2017, les supporters du Paris Saint-Germain ont pris l’habitude de ne pas s’enflammer après une démonstration de leur équipe en Ligue des champions. Il est vrai que la fameuse remontada face au Barça, et le choc engendré par l’élimination contre Manchester United, après une copie parfaite rendue à Old Trafford, ont de quoi faire mal. Mais, alors que Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont joué un match XXL ou presque le mois dernier au Camp Nou, c’est avec une petite boule au ventre que le club de la capitale et ses fans voient la rencontre retour face au FC Barcelone se profiler. Interrogé sur cette situation, en marge de la victoire du PSG à Brest, Mauricio Pochettino avoue avoir bien du mal à comprendre.

Le PSG a des atouts face au Barça

Arrivé seulement début janvier au Paris Saint-Germain, l’entraîneur argentin ne peut pas admettre que l’on se prenne ainsi la tête avant la rencontre face au Barça. « Depuis deux mois que je suis en France, je vois qu'il y a une panique terrible par rapport aux blessures, à la préparation, à tout ce qui précède un match comme celui qu'on va jouer contre le Barça mercredi. Je n'ai pas ce conditionnement parce que je ne suis au PSG que depuis deux mois. Il y a différentes approches, ce n'est pas pareil de jouer en Coupe de France, en Ligue 1 ou en Ligue des champions. L'équipe sera prête pour rivaliser avec Barcelone. On va chercher à trouver la meilleure stratégie possible et le meilleur plan de jeu pour passer au tour suivant », a confié Mauricio Pochettino, qui ne veut pas que la peur paralyse ses joueurs au moindre fait contraire mercredi prochain au Parc des Princes.