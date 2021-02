PSG : Pochettino défie Bielsa au mercato

Dans : PSG.

Totalement inactif au mercato hivernal, le Paris Saint-Germain devrait se montrer plus offensif cet été.

Pour l’heure, Leonardo concentre ses efforts sur les dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. En parallèle, le directeur sportif du PSG étudie d’ores et déjà certaines pistes avec Mauricio Pochettino. La volonté des deux hommes est notamment de renforcer le secteur du milieu de terrain, principal point faible du Paris Saint-Germain selon le technicien argentin. Danilo Pereira, Rafinha ou encore Idrissa Gueye sont perçus comme des remplaçants, et ne seront pas retenus en cas de proposition. L’international sénégalais a notamment la cote en Premier League, où Newcastle avait tenté de le recruter au mois de janvier. En cas de départ de Gueye l’été prochain, le Paris SG a d’ores et déjà ciblé son potentiel remplaçant, selon les informations relayées par Fichajes.net.

Le média croit savoir que Mauricio Pochettino apprécie grandement le profil de Rodrigo De Paul, l’international argentin de 26 ans évoluant à l’Udinese. Tout proche de rejoindre Marcelo Bielsa à Leeds l’été dernier, le natif de Sarandi est finalement resté une saison supplémentaire en Série A. L’été prochain en revanche, l’heure du grand départ devrait sonner pour ce joueur très apprécié par le staff de Mauricio Pochettino. Cette piste très sexy n’a cependant une chance de se concrétiser que si le PSG enregistre un, voire deux départs. Et pour cause, l’Udinese réclamerait au moins 40 ME pour libérer Rodrigo De Paul, d’où la nécessité de vendre impérativement Idrissa Gueye, en plus de se séparer du salaire de Julian Draxler, lequel va quitter le club à la fin de son contrat au mois de juin. Reste maintenant à voir si Rodrigo De Paul privilégiera le Leeds de Marcelo Bielsa ou le PSG de Mauricio Pochettino…