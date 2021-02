PSG : Idrissa Gueye prêté, Leonardo dit banco !

Dans : PSG.

Dans quelques heures, le mercato hivernal fermera ses portes. Et d’ici à minuit, il peut encore se passer des choses du côté du Paris Saint-Germain…

Pour le moment, le club de la capitale a plutôt été très calme sur le marché des transferts. Hormis le prêt de Marcin Bulka à Châteauroux au cours du week-end passé, le PSG n’a réalisé aucune opération. Mais cela a encore le temps de changer, et notamment dans le sens des départs. En effet, selon L’Equipe, Idrissa Gueye pourrait faire ses valises ce lundi. Recruté contre un chèque de 32 millions d’euros en 2019, l'international sénégalais ne rentre pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino, qui préfère Verratti, Paredes ou Danilo dans l’entrejeu. En manque de temps, le joueur de 31 ans vient en tout cas de recevoir une proposition de prêt de la part de Newcastle pour les cinq prochains mois.

Si Paris n’est pas opposé à ce départ, Gueye n’a pas vraiment envie de rejoindre le 15e de Premier League, lui qui avait quitté Everton pour signer au Paris Saint-Germain/ « À 30 ans, il n'a pas nécessairement envie de passer trop de temps sur le banc. Mais il n'a pas non plus envie de se tromper dans son choix. En interne, à Paris, on espérait que l'appétit de jeu du Sénégalais primerait sur l'identité du club qui l'accueillerait, même si un sérieux doute habitait les dirigeants parisiens sur la volonté de Gueye de rejoindre Newcastle. Dans l'entourage du joueur, on en doutait aussi », détaille le journal. Si jamais Gueye venait à changer d’avis, le PSG pourrait alors mettre le paquet sur Dele Alli (Tottenham) pour le remplacer au pied levé, mais l'opération semble tout de même très compliquée à finaliser alors que l'on est entré dans les dernières heures du mercato d'hiver.