PSG : Pochettino craque pour Draxler et surprend Leonardo

Annoncé sur le départ en raison de la fin de son contrat en juin prochain, Julian Draxler pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain. À la demande de Mauricio Pochettino !

Débarqué en provenance de Wolfsburg dans le cadre d’un transfert de 36 millions d’euros en janvier 2017, Julian Draxler n’a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui. À Paris, sa carrière a plus dégringolé qu’autre chose. Et alors que son compatriote Thomas Tuchel n’avait pas réussi à le relancer entre 2018 et 2020, l’aventure de Draxler au PSG devait logiquement prendre fin l’été prochain, quand l'international allemand n’aura plus de contrat. Un bail qui pourrait finalement être prolongé…

Pochettino demande la prolongation de Draxler

Il y a quelques mois encore, lors du dernier mercato hivernal, Leonardo faisait son maximum pour récupérer un petit chèque en vendant Draxler. Mais désormais, l’attaquant de 27 ans est un élément qui compte dans l’effectif francilien. Titularisé dans le couloir droit de l’attaque parisienne lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça mercredi (1-1), Draxler a récupéré un joli costume de joker de luxe. Même s’il a profité des absences de Neymar, Kean et du manque de forme de Di Maria pour obtenir une place dans le onze de départ pour la première fois depuis deux ans en C1, l’ancienne pépite de Schalke 04 a gagné la confiance de Mauricio Pochettino. Si bien que le coach argentin a demandé à Leonardo de prolonger le bail de Draxler, selon L’Equipe.

Un problème avec le salaire ?

Un volte-face assez inattendu. Mais la décision de Pochettino s’entend, quand on sait que Draxler est polyvalent et expérimenté. Deux choses importantes aux yeux de l’entraîneur, qui sait que le PSG aura du mal à trouver un joueur de rotation aussi performant en cette période de crise… Si la volonté de Paris est désormais claire dans ce dossier, la décision finale reviendra au joueur. Approché par des clubs de Premier League, de Serie A, de Liga et de Bundesliga ces derniers mois, Draxler aime Paris et serait ouvert à l’idée de prolonger. Reste à savoir si les deux parties arriveront à trouver un terrain d’entente, sachant que le club de la capitale ne lui proposera pas le même salaire qu’à l’heure actuelle, soit 7 ME brut annuels, pour le futur...