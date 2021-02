PSG : Draxler a une première porte de sortie au mercato

Dans : PSG.

Encore et toujours en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Julian Draxler essaye de trouver la meilleure porte de sortie possible en vue du prochain mercato.

Recruté contre un chèque de 36 millions d’euros en provenance de Wolfsburg en 2017, l'international allemand n’a jamais répondu aux attentes placées en lui… Même s’il a un peu retrouvé des couleurs sous les ordres de Mauricio Pochettino, avec un but et une passe décisive lors des trois derniers matchs, Draxler ne semble plus en position de force dans le club de la capitale. Après avoir freiné son transfert à l’étranger ces derniers mois, le joueur de 27 ans ne devrait recevoir aucun cadeau de la part de Leonardo en vue de l’été prochain. Par conséquent, Draxler va donc probablement vivre ses derniers mois sous le maillot du PSG en cette fin de saison.

S’il rêve de soulever la Ligue des Champions en mai prochain comme bouquet final, le milieu offensif se doit de penser à son avenir. Et selon les informations de Fotomaç, le club de Galatasaray s’intéresse de près à l’ancien de Schalke 04. Présent dans le dossier Draxler depuis plusieurs semaines déjà, la formation turque penserait à proposer un contrat au Parisien, qui pourrait également avoir des touches en Bundesliga, où il a quand même gardé une petite côte. En attendant d’en savoir plus sur ces pistes, Draxler sait que le PSG a les cartes en main. Car si Leonardo venait à changer d’avis en lui proposant une prolongation, l’Allemand pourrait bien l’accepter… ou pas. Dans les tous cas, Draxler va devoir prendre une décision importante en 2021.