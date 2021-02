PSG : Pochettino accusé avant le Barça

Dans : PSG.

Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain le mois dernier, Mauricio Pochettino avait notamment pour objectif d’améliorer la condition physique de ses joueurs. Mais quelques semaines plus tard, force est de constater que l’Argentin n’y est pas encore parvenu.

Cela n’a pas pu échapper à Mauricio Pochettino. Avant son arrivée au Paris Saint-Germain, le technicien a dû constater la cascade de blessures dans l’effectif de son prédécesseur Thomas Tuchel depuis le début de la saison. Alors avant même de penser à mettre en place sa philosophie de jeu basée sur l’intensité, l’Argentin s’est immédiatement focalisé sur l’aspect physique, raconte le quotidien catalan Sport avant le choc à Barcelone mardi. L’objectif était en effet de mettre tout le monde au top pour ce huitième de finale de la Ligue des Champions avec des séances plus difficiles et davantage programmées en matinée, alors que Tuchel se montrait plus laxiste et responsabilisait davantage ses hommes.

Rien à voir avec la méthode Pochettino qui surveille même l’alimentation de son groupe. Mais comme tous les observateurs du Paris Saint-Germain, le média espagnol constate que les exigences du nouveau coach n’ont pas changé grand-chose. Les blessures sont toujours aussi nombreuses au club de la capitale, comme le prouvent celles récentes d’Angel et Di Maria et de Neymar qui ont dû déclarer forfait pour la première manche. A noter que les joueurs auraient du mal avec les entraînements plus physiques concoctés par Pochettino. Mais pour le moment, personne ne se plaindrait en attendant de connaître les résultats de ce nouveau programme.