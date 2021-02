PSG : Rafinha déjà sur le départ, l'effet Pochettino

Dans : PSG.

L’été dernier, Leonardo réalisait ce qui ressemblait à une belle opération au mercato en s’offrant Rafinha pour zéro euro.

Recruté par le Paris Saint-Germain pour faire le nombre au milieu de terrain, le Brésilien formé au FC Barcelone était régulièrement utilisé par Thomas Tuchel avant le limogeage du technicien allemand. Auteur de cinq passes décisives en seulement dix-huit matchs toutes compétitions confondues, le frère de Thiago Alcantara a rapidement fait l’unanimité auprès des supporters, qui aimeraient le voir davantage sur le terrain pour la majorité d’entre eux. Contaminé par le Covid au début du mois de janvier, Rafinha peine toutefois à se faire une place aux yeux de Mauricio Pochettino, ce qui pourrait entraîner son départ du PSG bien plus vite que prévu selon les informations relayées par Calcio Mercato.

Le média, qui cite des sources espagnoles, croit savoir que le Paris Saint-Germain ne retiendra pas Rafinha à tout prix en cas de proposition cet été. Son ancien club du Celta Vigo serait notamment intéressé par la perspective de le faire revenir, que cela soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert sec et définitif. Son agent a d’ores et déjà pris contact avec les dirigeants du Celta Vigo afin d’évoquer cette possibilité. Leonardo aura néanmoins son mot à dire dans ce dossier, alors qu’il s’est personnellement démené pour recruter Rafinha l’été dernier, et que le Brésilien est lié au PSG jusqu’en juin 2023. De toute évidence, la deuxième partie de saison et l’utilisation de Rafinha par Mauricio Pochettino dans les mois à venir seront absolument décisives pour déterminer la suite de la carrière du joueur de 28 ans. Une chose est certaine, son éventuel départ devra impérativement être compensé dans la mesure où le PSG va également perdre Julian Draxler à ce poste de milieu offensif l’été prochain…