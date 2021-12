PSG : Pochettino a perdu le vestiaire, Riolo balance !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino subit beaucoup de critiques sur le jeu proposé par son équipe. Mais selon Daniel Riolo, le coach argentin a perdu son vestiaire.

Le Paris Saint-Germain a rempli tous ses objectifs naturels de la première partie de saison : devenir champion d’automne et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En Ligue 1, le club de la capitale a même 13 points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice. Et pourtant. Le PSG n’échappe pas aux critiques, récurrentes, sur le jeu proposé par l’équipe. Car au printemps 2022, ces failles risquent de se payer cher. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo en ont bien conscience, et c’est sûrement pour cette raison que Mauricio Pochettino semble sur la sellette malgré les résultats. Et pourtant, selon Daniel Riolo, le problème ne vient pas forcément de l’entraîneur argentin, au bout du rouleau face au comportement de ses joueurs et notamment des stars.

Pochettino ne masque plus son échec au PSG

Il est tellement mal placé dans le calendrier ce match pour le PSG ! Ça se voit qu’ils ont la tête aux cadeaux, à la dinde tout ça.. Il a fallu organiser les Jets privés pour partir direct et de Lorient c’est pas simple… franchement la LFP abuse de déranger autant le PSG … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 22, 2021

« Vous voulez que je vous livre une confidence sur Pochettino ? Récemment, il déjeunait avec quelqu’un du monde du football, il a livré son désespoir total. Il a dit : ‘’ Nous, on travaille des choses à l’entraînement, quand les mecs veulent bien travailler. Mais quand on arrive en match le week-end, ils font ce qu’ils veulent, ils ne respectent rien de ce que je demande.’’ », a confié Daniel Riolo dans l’After Foot au micro de RMC. Il est vrai l’histoire du PSG version QSI a montré qu’il fallait se méfier des attaques faciles sur les entraîneurs en place. Les joueurs, biberonnés et chouchoutés, ont tendance à se croire tout permis et devenir difficilement gérables. Entraîner Paris devient alors beaucoup plus un travail de manager que de tacticien. Thomas Tuchel semblait épuisé à la fin de son aventure avec le PSG. Mauricio Pochettino fatigue lui aussi. Déjà.