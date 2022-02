PSG : Neymar et sa tactique du « con », Courbis se marre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour dans le onze de départ du PSG à Nantes samedi soir, Neymar a livré un bon match avec un but mais aussi un penalty raté à la clé.

Soirée contrastée à Nantes pour Neymar samedi avec le Paris Saint-Germain. De retour dans le onze de départ quatre jours après son entrée en jeu face au Real Madrid, l’international brésilien du PSG a marqué. Mais l’ancienne star du FC Barcelone a également raté un penalty, ce qui ne lui arrive quasiment jamais avec sa prise d’élan si spéciale qui met presque à chaque fois le gardien dans le vent. Cette fois, la tactique de Neymar a raté contre Alban Lafont, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Rolland Courbis. Dans le podcast « After Paris » sur RMC, l’ex-entraîneur de l’OM et de Montpellier s’est amusé du penalty manqué par Neymar tout en reconnaissant par ailleurs que le PSG avait livré une belle prestation offensive avec le trio composé de Messi, de Mbappé et donc de Neymar, malgré l’ampleur du score en faveur de Nantes.

Courbis s'amuse des penaltys de Neymar

Le penalty de Neymar est à montrer dans toutes les écoles de clown. pic.twitter.com/JwNOyn1pIl — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@ZemalGOAT16) February 19, 2022

« Malgré cette défaite, j’ai rarement vu le Paris Saint-Germain aussi bon lorsqu’il y a ces trois joueurs. Il y a eu quelques maladresses dans la finition mais il y a surtout eu de bons arrêts de Lafont. Sur le penalty, ça fait longtemps que Neymar ne joue pas, il ne se rappelait peut-être plus que les gardiens de Ligue 1 savaient comment il tirait les penaltys. Lafont n’allait pas faire la stupidité qui l’arrange de plonger trop vite. J’attends le prochain penalty de Neymar et j’attends avec attention de voir s’il continuera à faire sa tactique où tu as l’impression qu’il prend le gardien pour un con. Parfois le gardien adverse n’est pas complètement con » s’est amusé Rolland Courbis, qui attend maintenant avec impatience de voir comment Neymar tirera son prochain penalty. A condition néanmoins que ce soit le Brésilien qui s’en charge, Kylian Mbappé postulant également à cette tâche dorénavant.