PSG : Pochettino à Paris, Pierre Ménès lui trouve un incroyable défaut

Dans : PSG.

Limogé de Tottenham en raison d’un début de saison très décevant en Premier League, Mauricio Pochettino a payé la difficile digestion de la finale de la Ligue des Champions.

Avec un effectif qui évolue toujours aussi peu, ses joueurs ont lâché du lest au fur et à mesure que les résultats ne venaient pas en championnat, provoquant une situation dont il était devenu impossible de s’extirper. Voilà désormais l’entraineur argentin libre et très désiré en vue des prochains mois. Le Bayern Munich lui fait les yeux doux, tandis que le FC Barcelone pense à lui en cas de nouvelle saison décevante en Ligue des Champions pour Valverde. Mais forcément, pour cet ancien joueur du PSG qui a toujours gardé Paris dans son coeur, la possibilité de signer chez le champion de France à l’avenir est réelle. Ce ne serait toutefois pas une bonne chose selon Pierre Ménès, pour qui l’Argentin n’a pas l’approche qui convient aux joueurs du PSG.



« Faut savoir pourquoi Pochettino a été licencié de Tottenham. Les joueurs ne le supportaient plus. Il est très taiseux, autoritaire. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de coaching qui aille avec ce PSG où Di Maria a besoin de beaucoup d’affection, que Mbappé a besoin de beaucoup d’attention, que Neymar a aussi besoin de beaucoup d’amour. Tuchel est l’homme de la situation », a livré le consultant sur France Bleu. A moins que l’excès de câlins de la part de l’entraineur allemand ne soit pas la bonne solution…