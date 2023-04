Marquinhos et Verratti virés, l'été fou du Paris SG

Dans : PSG.

Neymar éjecté du PSG cet été, c'est quasiment impossible et tout le monde en est bien conscient. En revanche, un énorme coup de pied dans la fourmilière est possible, et il ferait de gros dégâts si tout se passe comme le souhaite Jérome Rothen.

Dans un dossier qui symbolise parfaitement le marasme duquel le Paris Saint-Germain n’arrive pas à se sortir, Neymar a de grandes chances de continuer tranquillement sa carrière à Paris dans les années à venir. Le Brésilien possède un contrat en béton, et un pied en cristal, et ces deux données rendent quasiment impossibles son transfert cet été. Même si son nom fait encore rêver et rapporte des recettes commerciales et marketing non négligeables, son rendement sur le terrain transporte beaucoup moins les grands clubs européens. Le FC Barcelone ne compte pas le récupérer, et les clubs anglais sont partagés étant donnée sa fragilité et la robustesse de la Premier League.

Neymar est intouchable, de gré ou de force

De plus, Neymar n’a, contrairement à 2019 quand il suppliait Nasser Al-Khelaïfi de le laisser repartir à Barcelone, pas du tout envie de quitter son cocon parisien, d’autant plus qu’il sera bientôt papa une seconde fois et n’envisage pas de bouleverser son équilibre familial qui a parfois été fragile. Le PSG a donc Neymar sur les bras et pour le moment, en dehors de la saison 2019-2020 où il a porté le club en finale de la Ligue des Champions, pas vraiment fait gagner des titres majeurs au club parisien. Malgré cela, Neymar a toujours quelques soutiens et c’est le cas de Jérome Rothen.

L’ancienne patte gauche du PSG et de l’AS Monaco a tenu à faire savoir que conserver Neymar n’était pas forcément un problème pour la formation francilienne, étant donné qu’elle subissait de toute façon le contrat incassable de Neymar. Résultat, celui qui est désormais consultant et animateur sur RMC entend plutôt rompre la dynamique négative du PSG en éjectant des cadres présents depuis bien longtemps, et qui ne font plus la différence. Et tant pis si cela fait hurler les supporters, puisque Jérome Rothen vise notamment Marquinhos et Verratti, des joueurs que Nasser Al-Khelaïfi blinde et prolonge régulièrement, mais qui peuvent en effet intéresser d’autres clubs européens.

« Je pense que ce n’est pas lui qui doit partir en priorité. Je vais peut-être surprendre quand je dis ça. Mais ce n’est pas facile de le faire partir. Par rapport au contexte actuel… Il est actuellement blessé, a vécu une année compliquée, son investissement par rapport au club laisse à désirer et il a prolongé. Pour toutes ces raisons-là, le faire partir aujourd’hui est très compliqué. Ce serait surtout perdre du temps car s’il doit y avoir un changement radical dans le vestiaire, il faut casser les alliés de Neymar dans le vestiaire, couper la tête à certains. Un Verratti, par exemple, ce n’est pas assez par rapport à son investissement. Il y en a d’autres, comme Lionel Messi, en fin de contrat qui ne doit pas être prolongé, Sergio Ramos, en fin de contrat aussi. Moi, j’irai plus sur ces joueurs-là, c’est plus réalisable. Il y aura des prétendants pour prendre Verratti mais aussi pour prendre Marquinhos. C’est dur quand je dis ça, car c’est ton capitaine. Mais ces mecs-là symbolisent l’échec du PSG en Coupe d’Europe », a souligné l’ancien joueur sur la radio sportive. Pour le coup, le PSG serait en effet servi en terme de révolution, sans Messi, Sergio Ramos, Marquinhos et Verratti, Paris aurait forcément un visage bien différent la saison prochaine, même si les chances pour que cet énorme coup de balai se produise restent maigres.