PSG : Pochettino à MU, c'est 12 millions d'euros

Par Corentin Facy

L’improbable se produit parfois en football et cela pourrait être le cas dans les jours à venir en ce qui concerne l’avenir de Mauricio Pochettino.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain vit-il ces derniers instants dans la capitale française ? Débarqué au PSG il y a tout juste un an, l’Argentin peine à faire l’unanimité et depuis deux jours, son nom fait la Une de la presse… en Angleterre. Et pour cause, Manchester United cherche activement un successeur à Ole Gunnar Solskjaer. Et puisque Zinedine Zidane ne souhaite pas rejoindre la Premier League, la priorité des Red Devils se nomme Mauricio Pochettino. Cela tombe bien, le coach du PSG souhaite rallier Old Trafford au plus vite selon le Manchester Evening News, qui affirme ce mardi que les dirigeants mancuniens seraient « très confiants » quant à l’issue positive du dossier Mauricio Pochettino, lequel pourrait faire l’objet d’un transfert.

Le PSG a fixé le prix de Pochettino à 12 millions d'euros

En effet, le média britannique affirme que Manchester United est prêt à payer le Paris Saint-Germain pour récupérer l’ancien coach de Tottenham. Mais le plus surprenant, c’est que Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ores et déjà fixé le prix de Mauricio Pochettino, lequel s’élèverait à 12 millions d’euros. Concrètement, Manchester United pourrait donc récupérer le coach du Paris SG s’il décide de payer cette somme dérisoire à l’échelle de l'un des clubs les plus puissants de la planète. Reste à voir si le PSG a un plan B en tête en cas de départ à court terme de Mauricio Pochettino. On le sait, la priorité absolue de l’Emir du Qatar se nomme Zinedine Zidane, mais on imagine assez mal le Français débarquer dans les jours à venir. L’ancien entraîneur du Real Madrid rêve de l’Equipe de France, comme il l’a déjà filtré à plusieurs reprises. Néanmoins, le voir sur le banc du PSG n’est pas « impossible » selon Fred Hermel, proche du Real Madrid et qui a écrit une biographie de Zinedine Zidane. Les prochaines semaines promettent donc d’être mouvementée.