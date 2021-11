PSG : Ça fait 6 mois que Pochettino veut se barrer !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino ne cache plus ses envies de départ du PSG, son entourage fait le travail pour faciliter son arrivée à MU. Même si ça fait longtemps que l'entraineur argentin s'est fait une raison.

Les récentes interviews de Mauricio Pochettino, à L’Equipe puis au Guardian, ont permis à l’entraineur argentin de dire le fond de sa pensée sur plusieurs sujets. Il n’est pas maitre du jeu au Paris SG, où la gestion des stars et la volonté de résultats immédiats prévaut sur la progression et ses idées tactiques. Autre précision de taille, il n’a pas émis le souhait de prolonger l’été dernier comme l’annonçait le PSG, mais a simplement vu ses dirigeants lever son option d’achat après qu’il ait été courtisé par le Real Madrid et Tottenham. De son côté, l’Argentin avait gardé le silence complet, mais cette fois-ci, il ne se cache plus. Ses prises de parole ne sont pas une ode à l’idée de continuer encore de longues années au Paris SG. Au sein du club parisien, on se pose réellement la question de le laisser partir pour permettre à Zinedine Zidane d’arriver, si tout venait à se mettre en ordre. Et cette solution est aussi celle prônée par le clan Pochettino.

Entre Mauricio Pochettino et le PSG, un divorce inéluctable ?

Le Parisien affirme ainsi que, si l’entraineur du PSG ne peut pas se permettre de dire tout haut qu’il rêve de rejoindre Manchester United, c’est clairement le cas de son entourage, qui alimente les journaux, notamment anglais, et fait savoir au Board de MU que le projet des Red Devils et un retour en Premier League lui plairaient énormément. Il possède en effet une belle cote d’amour dans le championnat anglais, et les dirigeants de MU sont même prêts à faire l’effort de l’attendre quelques semaines le temps que tout se décante au PSG. Une porte ouverte qui convient à Mauricio Pochettino, bien décidé à stopper dès qu’il le peut l’aventure à Paris, où il ne s’entend pas avec les dirigeants, et encore moins avec la manière de fonctionner. Ce ne serait pas le premier dans ce cas, Carlo Ancelotti, Unai Emery et Thomas Tuchel ayant, après leur départ, vivement critiqué le comportement de Leonardo ou les passe-droits pour les stars auprès de Nasser Al-Khelaïfi.

Pochettino retenu en juin par le PSG

Mais ce mardi, Le Parisien va encore plus loin, affirmant que les rumeurs sur son possible départ en juin 2021 n’étaient pas anodines, et correspondaient bien à une volonté de quitter le PSG au plus vite, six mois après son arrivée. Les dirigeants parisiens étaient au courant, et ont même cherché son successeur, avant de se rendre à l’évidence et de le prolonger pour calmer ce dossier qui avait secoué le club parisien pendant l’été. En tout cas, le journal francilien l’annonce, le match face à City à du mal à prendre les devants dans l’actualité, et le changement d’entraineur pourrait intervenir rapidement si les planètes continuaient à s’aligner.