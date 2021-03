PSG : Xavi Simons, enfin une pépite qui prolonge à Paris ?

Le PSG espère prolonger le jeune Xavi Simons, dont le contrat prendra fin en juin 2022.

Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi... Nombreux sont les joueurs formés au PSG qui n'ont pas eu le temps de jeu nécessaire pour s'imposer dans leur club formateur et qui ont préféré aller voir ailleurs. Une situation qui a valu au club francilien de nombreuses critiques sur la gestion de ses jeunes. Lors d'une récente interview, Leonardo a tenu à mettre les choses au clair, rappelant que le PSG offrait l'opportunité nécessaire aux joueurs le méritant. Et Paris compte bien le prouver avec Xavi Simons.

En effet, selon le journaliste Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino apprécie énormément le profil du jeune milieu de terrain. Alors que son contrat prend fin en juin 2022, le PSG espère prolonger sa jeune pépite. Leonardo a déjà même débuté les négociations avec le clan Simons pour trouver un accord rapidement. Cette saison, le joueur de 17 ans a disputé ses premières minutes en pro sous le maillot parisien lors du match de Coupe de France face à Caen, et a participé à quelques rencontres de Ligue 1, restant sur le banc à chaque fois. Considéré comme un très grand espoir du football européen, Xavi Simons a passé neuf ans au Barça avant de rejoindre Paris en 2019. International néerlandais dans les équipes de jeunes, il aspire à bénéficier de plus en plus de temps de jeu au sein de l'équipe professionnelle à Paris. Comme quoi, les prolongations de superstars comme Neymar et Mbappé ne sont pas les seuls objectifs prioritaires du Paris Saint-Germain, qui compte aussi préparer l'avenir en conservant ses meilleurs jeunes.

🎙@FabrizioRomano on @podcastherewego: "Xavi Simons 🇳🇱 is out of contract in one year. PSG want to keep him, they are working to offer him a new contract." #PSG pic.twitter.com/FCCesVqx3f