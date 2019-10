PSG : Plouf, cette rumeur très sexy tombe à l'eau

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Jadon Sancho, Robert Lewandowski, Serge Gnabry… En Bundesliga, ils sont plusieurs à briller en ce début de saison.

Mais assurément, l’un des plus gros espoirs du championnat allemand se nomme Kai Havertz. Le meneur de jeu du Bayer Leverkusen, auteur de trois buts et d’une passe décisive en ce début de saison, ne devrait pas faire de vieux os au sein du club rouge et noir. En effet, son nom circule beaucoup dans la rubrique mercato et récemment, c’est du côté de la Ligue 1 et plus précisément du Paris Saint-Germain que le prodige allemand de 20 ans a été annoncé.

Malheureusement pour les fans du PSG, cette rumeur est infondée. En effet, Sky Sports a tenu à rétablir la vérité dans ce dossier en indiquant que pour l’heure, il n’y avait pas le moindre contact entre le meneur de jeu du Bayer Leverkusen et la direction sportive du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’en ce début de saison, la priorité de Paris n’est pas vraiment d’envisager le mercato avec le renfort d’un milieu offensif au vu de la composition de l’effectif. Mais on le sait, un mercato estival se prépare bien en amont, et il est tout-à-fait possible que Leonardo ait déjà planifié certains mouvements pour juin prochain. Visiblement, Kai Havertz n’est pas (encore) concerné…