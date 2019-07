PSG : Pierre Ménès voit l'avenir, Neymar va rester à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lundi soir, la situation s’est considérablement tendue entre le Paris Saint-Germain et Neymar. Et pour cause, le club parisien a regretté dans un communiqué l’absence de sa star brésilienne à la reprise de l’entraînement, et a promis de prendre les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise plus. Chaque jour qui passe semble donc rapprocher Neymar du FC Barcelone. Mais selon Pierre Ménès, la venue du Brésilien en Catalogne n’est pas si simple que cela. A tel point que pour le journaliste de Canal Plus, il y a plus de chance de voir Neymar rester à Paris que de signer à Barcelone. La faute notamment à l’inflexibilité des dirigeants de l’Atlético de Madrid, qui refusent que le Barça paie en plusieurs fois la clause d’Antoine Griezmann.

« Barcelone n’a pas autant de sous que ce qu’il veut bien dire. Le club est sur Neymar et Griezmann. Mais pour avoir une petite chance d’avoir Neymar, il faudrait pouvoir payer Griezmann en plusieurs fois. Sauf qu’une clause libératoire, cela ne se paie qu’en une seule fois et je ne vois vraiment pas l’Atlético faire des cadeaux au Barça dans ce domaine. Donc du coup, un mini bras de fer s’organise. Cela va arriver à une seule issue, c’est-à-dire que le Barça va payer en une fois la clause de Griezmann et va donc très logiquement cesser son rêve Neymar. A moins que le fair-play financier ne serve qu’à faire chier les clubs non-espagnols, comme la VAR » a indiqué Pierre Ménès dans une vidéo publiée par Yahoo Sport. Reste maintenant à voir si Barcelone trouvera une solution miracle pour s’offrir Antoine Griezmann et Neymar.