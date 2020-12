PSG : Pierre Ménès trouve des excuses à Paris en Europe

Dans : PSG.

Mercredi soir, le PSG jouera un match décisif pour son avenir en Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester United.

L’équipe de Thomas Tuchel a eu la bonne idée de gagner le choc face à Leipzig la semaine dernière. Cela étant, le Paris Saint-Germain est loin d’être qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. En cas de défaite à Manchester United et de victoire de Leipzig contre Istanbul, les coéquipiers de Neymar et Kylian Mbappé se trouveront de nouveau en mauvaise posture. Dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam », le journaliste Pierre Ménès a évoqué la situation de Paris en Ligue des Champions. Le consultant vedette de la chaîne cryptée évoque notamment, sans dévoiler réellement de quoi il pense, le fait que Paris n’ait pas eu la possibilité de défendre correctement ses chances en Europe cette saison…

« Si le PSG perd à Manchester (United), si tu perds 3 matchs sur 6 en Ligue des Champions, c'est que tu n'as pas le niveau pour aller en huitième de finale. Alors cette saison, sans leur trouver d'excuse, il y a beaucoup de facteurs qui font que le PSG ne peut pas défendre vraiment ses chances de façon juste dans cette Ligue des Champions. Mais on sait que le PSG, en match de poule, sait aussi se mobiliser dans les matchs importants. On sait aussi que Manchester n'est pas forcément impérial à domicile, même si c'est plus le cas en Premier League qu'en Ligue des Champions. Cela dépend aussi de ce que fera Leipzig, parce que, je le rappelle, au cas où le PSG terminerait à égalité avec Leipzig, c'est Paris qui serait qualifié à la différence de buts particulière » a analysé Pierre Ménès, qui guettera avec attention la performance du PSG à Manchester, mercredi soir.