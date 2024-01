L'offre du Qatar à Mbappé révélée, le Real mis KO

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Qatar a décidé de tout miser sur une prolongation de Kylian Mbappé, en effectuant une offre dingue pour le convaincre de rester. Le Real Madrid ne pourra pas lutter, mais l'argent ne fait pas tout.

C’est un peu l’offre de la dernière chance. A l’heure où la décision semble se rapprocher pour Kylian Mbappé, le PSG sent bien que son attaquant se prépare à faire ses valises après sept années de très bons et très loyaux services. Une réalité que Nasser Al-Khelaïfi espère inverser, avec des arguments costauds. Le projet centré autour de son attaquant est évident, notamment dans la volonté de rajeunir et de franciser l’équipe parisienne. Financièrement, le Paris SG a aussi beaucoup dépensé afin d’être le plus compétitif possible, même si une fois encore cela ne s’est pas vu dans les matchs européens ces dernières années.

Le Qatar couvre Mbappé d'or sur quatre ans

Désormais, Kylian Mbappé est à six mois de la fin de son contrat, et cela peut légitimement inquiéter les dirigeants de QSI. Car si le ménage a été fait avec les départs de Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar l’été dernier, la volonté n’est absolument pas de laisser filer l’international français. Surtout que le Real Madrid n’attend que ça. Mais le club espagnol a décidé d’adopter une tactique prudente, échaudé par les atermoiements de ces dernières années et la fameuse volte-face de 2022.

Florentino Pérez a peut-être bien raison de ne pas rentrer dans le jeu de la surenchère avec le Paris SG, car la victoire dans ce domaine est impossible à obtenir. En effet, sur l’antenne de RMC, Stéphane Guy a confirmé que Nasser Al-Khelaïfi effectuait en ce moment un gros pressing, avec une offre hors normes. « Si le choix est un choix d’argent, ce qui est une logique complètement assumée par sa mère et je trouve que c’est bien qu’elle ne soit pas hypocrite par rapport à ça. Si le choix est donc un choix d’argent, le PSG n’a aucun rival car Paris lui a proposé 400 millions d’euros sur quatre ans. Aujourd’hui, il gagne d’après ce qu’il dit dans le documentaire de France 2 100 millions d’euros tout revenus confondus. Là, Paris est prêt à lui offrir 100 millions d’euros, de salaire uniquement, par an. C’est une info, je n’ai pas lu le contrat, mais une bonne source me l’a confirmé », a livré l’ancien commentateur de Canal+ au sujet de l’offre du PSG pour inciter Kylian Mbappé à rester.

Le Real Madrid proposerait de son côté trois fois moins, mais espère surtout convaincre Mbappé de venir par son prestige, son palmarès et sa capacité à gagner des titres dans un championnat plus relevé. Il reste à savoir si Mbappé hésite encore, et si c’est le cas, si l’offre du PSG est capable de le faire réfléchir encore un peu plus longtemps sur son avenir.