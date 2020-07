PSG : Pierre Ménès souffle l'idée parfaite à Leonardo au mercato

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain pour muscler son entrejeu au mercato, Leonardo étudie plusieurs pistes très onéreuses.

Ismaël Bennacer a régulièrement été cité, mais la priorité du directeur sportif brésilien se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Problème : l’international serbe est estimé à près de 80 ME par la Lazio Rome. Autant dire qu’il faudrait un petit miracle pour le voir signer à Paris, qui n’a aucunement l’intention de débourser une telle somme sur un seul joueur cet été. En Espagne, un dossier pourrait néanmoins permettre au Paris SG de se renforcer à un prix bien moins conséquent, celui menant à Thomas Partey. Et pour cause, le Ghanéen possède une clause libératoire à 50 ME dans son contrat à l’Atlético de Madrid.

Pierre Ménès vote Partey au milieu de terrain

Selon Pierre Ménès, interrogé au sujet d’une possible arrivée de Thiago Alcantara (Bayern Munich) au PSG sur Twitter, il est clair que c’est sur Thomas Partey que le champion de France en titre doit foncer cet été au mercato. « Thiago Alcantara ? Joueur exceptionnel un peu fragile et ce n’est pas vraiment ce dont le PSG a besoin. Je préférerai Partey » a indiqué le journaliste de Canal +, pour qui le Paris Saint-Germain réaliserait une superbe opération en s’attachant les services du colosse ghanéen de l’Atlético de Madrid. Reste que dans ce dossier, la concurrence sera féroce. Club certes nettement moins huppé, Arsenal en a fait sa priorité en lui promettant une place de titulaire au sein de l’équipe de Mikel Arteta. Le Bayern Munich et la Juventus Turin surveillent également sa situation en cas de départ conséquent au mercato. Autant dire que pour le PSG, il ne faudra pas traîner afin de s’offrir le chouchou de Diego Simeone…