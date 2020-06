PSG : Le feuilleton Partey relancé, Paris zappé du casting

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le PSG explore plusieurs pistes. L’une d’entre elles mène à l’international ghanéen Thomas Partey.

Auteur d’une grosse saison sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, le colosse de 27 ans a toutes les chances de quitter les Colchoneros à l’issue de la Liga 2019-2020. A en croire les informations de la Cadena COPE, cela ne fait plus aucun doute, alors que sa clause libératoire est de 50 ME et que son contrat expire en juin 2023. Longtemps intéressé, le Paris Saint-Germain ne fait toutefois pas partie des favoris pour recruter le soldat de Diego Simeone selon le média espagnol, qui estime que Thomas Partey a plus de chances de signer en Premier League cet été.

Intéressé de longue date, Arsenal tient plus que jamais la corde pour recruter Thomas Partey, et en faire le véritable patron de son équipe la saison prochaine. Mikel Arteta est un grand fan du joueur, très imposant du fait de son physique, mais plutôt adroit techniquement malgré son gabarit. Reste maintenant à voir si les Gunners accepteront de payer la clause libératoire à 50 ME de Thomas Partey, ou si la direction londonienne tentera de négocier un échange avec les dirigeants de l’Atlético de Madrid. Il y a quelques semaines, un éventuel échange avec Alexandre Lacazette était notamment évoqué, ce qui permettrait à Arsenal d’économiser le salaire du Français et de ne pas payer un gros transfert pour Thomas Partey. Surtout, il sera intéressant d’observer si le Paris Saint-Germain réagira et tentera le tout pour le tout dans ce dossier, même si la priorité de Leonardo semble plutôt se nommer Sergej Milinkovic-Savic. Un autre grand gabarit, même si le Serbe semble moins défensif que le Ghanéen.