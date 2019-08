PSG : Pierre Ménès sent l'arnaque XXL avec Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même si les négociations entre le PSG et Barcelone n’ont pas encore abouti à un accord, il semble de plus en plus probable que l’international brésilien va quitter la France au mercato. En effet, des discussions sont en cours pour trouver une solution convenable aux différents protagonistes. Du côté de Barcelone, on est OK pour mettre plusieurs joueurs dans la balance. En revanche, hors de question d’injecter trop de cash dans cette opération. Ce qui laisse perplexe Pierre Ménès, lequel a indiqué sur Twitter qu’il craignait un bad deal pour le Paris Saint-Germain…

« Je lis les infos qui ne cessent de tomber sur Neymar. Dallas c’est du Duras à côté. On annonce l’agent de Coutinho à Paris. Une heure après c’est démenti. Moi je kiffe le joueur et j’aimerai qu’il reste parce que tous les remplaçants évoqués lui sont nettement inférieurs. Si c’est pour proposer Coutinho plus 60 ME, ils peuvent aller ranger leur chambre. Je ne suis pas catégorique, mais si à l’arrivée le PSG se fait enfler, faudra pas pleurer. Le problème c’est que Leonardo a le totem. Tout ce qu’il fait est frappé du sceau du génie. Mais c’est sur ce dossier qu’il va être jugé » a commenté le journaliste de Canal Plus, qui redoute plus que tout une opération dans laquelle Paris serait perdant concernant Neymar.