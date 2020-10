PSG : Pierre Ménès, l'incroyable révélation sur Tuchel et Leonardo

Dans : PSG.

Ce n'est désormais un secret pour personne, Thomas Tuchel et Leonardo ne peuvent pas se supporter. Et Pierre Ménès affirme que cela va très loin et que le PSG doit réagir.

L’incroyable séquence vécue en fin de semaine au Paris Saint-Germain a laissé apparaître ce qui se chuchotait depuis des semaines, à savoir qu’entre l’entraîneur allemand et le directeur sportif du PSG la relation était compliquée et même conflictuelle. Mais un point de non-retour a été franchi avec d’abord l’intervention de Thomas Tuchel, qui s’est plaint du mercato parisien, puis celle de Leonardo, vendredi dans les couloirs du Parc des Princes, lequel a prévenu son coach que s’il n’était pas content il pouvait démissionner. Pour Pierre Ménès, il est désormais évident que du côté de l’Emir du Qatar on doit faire un choix pour le bien du Paris Saint-Germain. Et le consultant de Canal+ de faire une confidence sur l’état désastreux de la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo.

Même si Pierre Ménès ne choisit pas son camp, il admet que le PSG ne peut pas laisser les deux hommes se comporter ainsi. « Tuchel a raison de dire que l’effectif est moins bon que l’an passé, puisque Thiago Silva et Cavani entre autres, sont partis. Et Leonardo a raison de dire qu’avec la période que vit le monde, l’important n’est peut-être pas de dépenser de l’argent dans les transferts, sachant que les épineux dossiers des prolongations de Neymar et Mbappé vont bientôt se présenter. En fait, tout le monde a raison mais tout le monde a tort de faire étalage de ces différends sur la place publique. Malheureusement, c’est la conséquence d’une discorde qui dure depuis trop longtemps. Selon mes informations, les deux hommes ne se serreraient même plus la main. Cela ne peut plus durer et il va falloir que Doha tranche, dans un sens ou dans l’autre, à moins que la trêve internationale n’apaise un peu les tensions. Mais bon, sportivement le PSG va bientôt entamer une phase de poules de LDC assez serrée et aurait pu s’éviter cette tragi-comédie en public », explique, sur son blog, Pierre Ménès.