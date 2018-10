PSG : Pierre Ménès juge que Dugarry n'est plus crédible sur le Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Lorsqu’en juin 2016 Christophe Dugarry a annoncé qu’il rejoignait RMC après avoir quitté Canal+, Pierre Ménès avait été très clair, ce qui est sa marque de fabrique. « J’aime Duga et j'aime pas ces gens. Donc je suis triste et déçu », avait confié celui qui avait été le coéquipier du champion du monde 98 sur la chaîne cryptée. Et le temps qui s’est découlé depuis a visiblement creusé un fossé entre Pierre Ménès et Christophe Dugarry.

Ainsi, réagissant en cette fin de semaine aux propos de Duga sur le Paris Saint-Germain, le consultant de Canal+ a fait savoir ce qu’il pensait des interventions de ce dernier sur le club de la capitale. « Hélas il dit n’importe quoi. À force d’être perpétuellement dans le PSG bashing il perd toute crédibilité », a lancé un Pierre Ménès, plus du tout sur la même longueur d’onde que Christophe Dugarry.

Il est vrai que la multiplication des talk-shows sur le football a provoqué une sensible escalade, l'heure n'étant plus aux débats d'une heure sur les qualités du 4-4-2 ou la préparation mentale, mais plutôt le découpage en règle pour générer du buzz. Autres temps autres moeurs...