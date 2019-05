PSG : Naples craque et donne son prix pour Allan

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Beaucoup moins en vue en deuxième partie de saison, Allan a pratiquement disparu de la circulation à la fin du mois de janvier, quand il a appris que le transfert qu’il désirait pour rejoindre le PSG ne se ferait pas. Depuis, tout s’est remis en place, et le fait que le Brésilien traine son spleen sur le terrain a forcé la main à Naples. Ce vendredi, L’Equipe l’affirme, le club italien est disposé à négocier la vente de son milieu de terrain, et ce dernier ne compte rejoindre qu’un seul club : le Paris Saint-Germain. Autant dire que ce transfert est de loin le mieux parti du mercato du champion de France.

Le PSG a donc les cartes en mains, même si Naples est très dur en affaires, et continue de réclamer un montant entre 60 et 80 ME. Une fourchette légèrement inférieure à ce qui était prévu cet hiver, puisque le club de Campanie demandait entre 80 et 100 ME pour Allan. Il s’agit en tout cas de la piste numéro 1 des dirigeants, et de la seule qui soit déjà aussi avancée, en dehors des efforts consentis pour faire signer Ander Herrera, qui lui arrive sans indemnité de transfert, et peut donc discuter librement avec les clubs de sa préférence. De quoi renouveler en tout cas le milieu de terrain parisien, qui en avait bien besoin.