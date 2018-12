PSG : Pierre Ménès est scandalisé par cet arbitrage anti-PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir à Bordeaux, le Paris Saint-Germain a abandonné ses deux premiers points de la saison.

Au soir de la 15e journée, le club de la capitale compte tout de même 14 unités d’avance sur son dauphin, Montpellier. Rien de bien grave donc, mais l’arbitrage du match fait débat au lendemain de ce petit accroc. Pointé du doigt par Thomas Tuchel, Franck Schneider a également été critiqué par Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de Canal Plus estime que deux penaltys ont été oubliés au club de la capitale. Et cela a le don d’agacer le chroniqueur de la chaîne cryptée.

« Quand le PSG a une décision litigieuse en sa faveur, on a le droit pendant huit jours à "l’argent sale du Qatar qui achète le championnat". Mais là, ça devrait passer aux pertes et profits sous prétexte que, vous comprenez, ils ont tellement d’avance… Je ne suis pas d’accord. Un match de foot doit être arbitré normalement. Hier soir, Paris a été lésé de deux penalties absolument évidents. Cela ne change pas grand-chose au classement et n’enlève rien à la qualité de la prestation girondine mais cela n’avait pas lieu d’être » a regretté Pierre Ménès, lequel avait déjà pointé du doigt un arbitrage anti-PSG en Ligue des Champions. Ce serait donc désormais arrivé jusqu’en France…