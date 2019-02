PSG : Pierre Ménès démonte les « conneries » balancées sur le PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Ces dernières heures, de nombreux observateurs ont livré leur point de vue sur les blessures de Thomas Meunier et d’Edinson Cavani face aux Girondins de Bordeaux. Selon certains consultants, les joueurs de Thomas Tuchel paient leur manque de professionnalisme, symbolisée par la fête d’anniversaire de Neymar ou le manque d’entraînements avant la rencontre de Coupe de France à Villefranche. De grosses « conneries » selon Pierre Ménès, lequel n’a pas mâché ses mots sur son blog pour dénoncer ces énormes fake-news. Sur le coup, difficile de donner tort au consultant de Canal Plus…

« Il n’y a pas grand chose à dire sur ce PSG-Bordeaux sans intérêt. Les Parisiens ont livré un premier acte relativement correct avec pas mal d’occasions et un penalty transformé par Cavani. La deuxième période en revanche, a été horrible. Des deux côtés, parce qu’il faudra m’expliquer ce que faisaient les Bordelais sur le terrain. Cette équipe manque désespérément de personnalité et de combativité. Mais le fait marquant de ce match, c’est évidemment la blessure de Cavani. Qu’est-ce que je n’ai pas entendu comme conneries sur le PSG ! Donc, en fait les Parisiens se seraient blessés à cause de la soirée d’anniversaire de Neymar. Déjà, c’est remettre en cause le professionnalisme légendaire de Cavani. Et puis bon, quel rapport avec la commotion cérébrale de Meunier ? Quant à Neymar, c’est une torsion et Verratti, une semelle reçue sur la cheville. Je veux bien qu’on cherche perpétuellement des poux dans la tête du PSG, mais à un moment donné, il faut arrêter d’inventer des raisons débiles. Ce qui n’est pas inventé, c’est que Paris ira à Manchester sans le C et le N de sa MCN. Ce qui va évidemment rendre le match un peu plus compliqué. Maintenant, les Parisiens iront à Old Trafford pour essayer de contrôler le match, pas pour y gagner 3-0. Même diminué, il reste suffisamment de forces vives pour faire un résultat » a expliqué Pierre Ménès, pour qui un éventuel manque de professionnalisme n’a rien à voir avec les blessures de Verratti, Meunier ou encore Cavani. Un avis qui sera certainement massivement partagé par les fans du PSG…