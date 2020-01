PSG : Peur de Neymar ? Delort n'a peur de personne !

Dans : PSG.

Impliqué dans une altercation avec Neymar le mois dernier, l’attaquant montpelliérain Andy Delort attend le match retour avec impatience. Cette rencontre à Paris sera l’occasion pour lui de prendre sa revanche.

Andy Delort n’a toujours pas digéré. Au-delà de la défaite concédée à domicile (1-3) le 7 décembre dernier, lors de la 17e journée de Ligue 1, l’attaquant de Montpellier n’avait pas apprécié le comportement de certains Parisiens. L’ancien Toulousain s’était notamment accroché avec Neymar qu’il trouvait un peu trop hautain à son goût sur le terrain. Mais le Brésilien n’était pas le seul joueur du Paris Saint-Germain dans son viseur. Delort était également remonté contre le milieu argentin Leandro Paredes, lui aussi impliqué dans les tensions pendant cette rencontre électrique. C’est pourquoi le Montpelliérain ne cache pas son impatience avant le déplacement au Parc des Princes prévue le samedi 1er février.

« On verra comment il me regarde Neymar, a confié Delort sur les ondes de France Bleu. Après vous le savez, moi je n’ai peur de personne. Mais c’est plus Paredes que Neymar… Incroyable comme il parle, incroyable ! Leur mettre un doublé pour les calmer ? Oui, on va essayer. » Pas sûr que ce genre de déclarations fassent les affaires de Montpellier. Les Parisiens pourraient les considérer comme une source de motivation supplémentaire à l’approche du grand rendez-vous de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. D'autant que Neymar prend souvent un malin plaisir à martyriser ses adversaires les plus chauds...