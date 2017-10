PSG : Pascal Praud annonce une crise de novembre à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Un nul à Marseille, une ou deux polémiques, le spleen des remplaçants et un rouge pour Neymar qui se croit tout permis, les ingrédients sont donc réunis pour que le Paris Saint-Germain connaisse un automne difficile selon Pascal Praud. Pour le journaliste de RTL, le manque d’autorité de la part d’Unai Emery et de Nasser Al-Khelaïfi va finir par faire éclater la bulle dans laquelle Paris se trouve depuis son mercato estival de folie. Une version des faits très pessimiste.

« Je n’irai pas jusqu’à évoquer la crise de novembre mais l’air qu’on respire au PSG ces temps-ci est pollué de particules fines qui empoisonnent l’atmosphère. Nasser Al-Khelaïfi est fragilisé par une histoire de corruption de laquelle il devra sortir lavé de tout soupçon. Unaï Emery traine son 6-1 de Barcelone qui a entamé son crédit et rogné ses ailes. Comment diriger, convaincre un vestiaire quand on a touché le fond ? Mission impossible pour le Basque. Il a perdu crédibilité et prestige un soir de printemps au Camp Nou. J’observe que ses soutiens dans les médias prennent leur distance. Il était temps. Hélas ! Paris a gardé son coach. Paris paye aujourd’hui cette erreur.

Ce double affaiblissement du pouvoir, président et entraîneur, a une conséquence : l’autorité est absente. Neymar est un électron libre et personne n’est là pour le recadrer. Il veut tirer un penalty ? Il tire un penalty ! Il veut faire la nouba toute la nuit ? Qu’il sorte si bon lui plaise ! Il veut gagner le Ballon d’Or ? Pas de problème : il touchera une prime de 3 ME. Qui osera prendre Neymar entre quatre yeux ? Personne. La crise couve. La crise ne dit pas son nom. La crise est larvée, discrète, endémique. Le PSG est un volcan. Gare au réveil », avance ainsi le journaliste sur son blog chez Yahoo. En tout cas, pour le moment, Paris est en tête de Ligue 1 et de sa poule de Ligue des Champions, même s’il est évident qu’Edinson Cavani, avec son coup-franc égalisateur à Marseille dans les arrêts de jeu, a ôté une belle épine du pied à son club dimanche dernier.