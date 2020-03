PSG : Comment Neymar et Thiago Silva ont trompé Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Pour éviter les conditions de confinement en France, Neymar et Thiago Silva se sont envolés pour le Brésil. Une décision que le Paris Saint-Germain n’a pas approuvée.

Alors que Marquinhos a décidé de rester en famille dans la capitale, malgré le confinement imposé par le gouvernement, certains de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain ont préféré fuir. On a effectivement appris que l’Uruguayen Edinson Cavani avait rejoint son pays natal. Pendant que Neymar et Thiago Silva ont atterri au Brésil. Pourtant, le club de la capitale a bien tenté de retenir les deux joueurs de la Seleção. Après la radio RMC, le média auriverde UOL confirme que la direction francilienne était contre le départ des deux Brésiliens.

Tout d’abord, les dirigeants auraient préféré garder tous les joueurs à Paris pour éviter de subir une éventuelle fermeture des frontières en Amérique du Sud. Ou une possible mise en quarantaine à leur retour dans l’Hexagone. Pour convaincre ses joueurs de rester, le Paris Saint-Germain, qui comprend la situation et qui n’a donc rien interdit, leur a exposé ces deux scénarios au cas où l’épidémie du coronavirus se répandait massivement au Brésil. Mais il faut croire que les arguments présentés n’ont pas suffi pour retenir Neymar et Thiago Silva. Autant dire que le star et le capitaine parisiens ont intérêt à revenir à temps en cas de reprise du championnat et de l’entraînement au Camp des Loges…