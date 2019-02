PSG : Pas de blessure grave pour Cavani, oui mais...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ceux qui en doutaient en sont désormais persuadés, le Paris Saint-Germain est maudit à l'approche des grands rendez-vous de Ligue des champions. Outre Neymar, out depuis sa blessure au pied droit, c'est Edinson Cavani qui a été touché samedi contre Bordeaux, El Matador se blessant lui en tirant et transformant le penalty qui a donné la victoire au PSG. Un coup du sort totalement improbable, mais qui risque bien de priver le meilleur buteur du Paris SG du déplacement de mardi prochain à Old Trafford pour défier Manchester United. Alors que le PSG partira lundi vers le nord de l'Angleterre, le doute est encore très sérieux sur la présence d'Edinson Cavani, même si les nouvelles ne sont pas dramatiques.

En effet, selon RMC, la blessure du joueur n'est pas très grave. « Ce que l’on sait c’est qu’Edinson Cavani est touché à la cuisse droite, le staff médical suspecte une contracture intervenue lorsqu’il a tiré le penalty contre Bordeaux juste avant la mi-temps. Dans la soirée de samedi, l’Uruguayen a passé des examens complémentaires à l’hôpital avec un membre de l’équipe médicale du Paris Saint-Germain. En interne, on évoque une blessure sans gravité, mais le problème c’est que le match contre Manchester United arrive dès mardi, c’est compliqué de la soigner complètement », a expliqué le journaliste, qui voit difficilement Edinson Cavani jouer cette rencontre importante. A moins de prendre le risque insensé de voir la blessure d'El Matador s'aggraver.