PSG : Paris tombe de haut, Tottenham bloque Alli !

Dans : PSG.

Très tenté par Dele Alli, le PSG va devoir se tourner vers un autre joueur. Tottenham ne laissera pas partir son milieu de terrain offensif, ni pour un transfert sec ni pour un prêt.

Tottenham vient de frapper coup sur coup ! Ce samedi, le club londonien a annoncé les arrivées de Gareth Bale (prêt du Real Madrid) et Sergio Reguilon (transfert du Real Madrid). Deux renforts de taille, qui ne pousseront pas les Spurs à alléger pour autant leur effectif. Suivi avec insistance par le PSG, Dele Alli (24 ans, contrat jusqu’en 2024) n’a plus ce statut d’intouchable qu’il avait dans le passé. Pire encore, José Mourinho, déçu de son niveau de jeu, ne l’a pas convoqué dans le groupe pour le déplacement à Plovdiv en Ligue Europa jeudi dernier. Le milieu offensif pourrait alors trouver un nouveau club pour se relancer, et surtout regagner la confiance d’un coach.

Mais malheureusement pour le club parisien, il devra se heurter à la position catégorique de son homologue anglais sur le sujet. Sky Sports affirme que « Alli n'est pas à vendre et ne sera pas prêté ». L’international anglais aux 36 sélections devra se battre pour reconquérir le cœur de son entraîneur. Le seizième de finale de Carabao Cup à Leyton Orient mardi soir en sera l’occasion pour lui. Le Paris Saint-Germain va devoir jeter son dévolu sur un autre joueur. Leonardo n’a plus que deux semaines pour apporter du sang neuf dans le secteur offensif de son équipe. Si la situation n'a pas évolué d'ici le 5 octobre, le Paris SG devra se résoudre à faire avec ses indésirables, tel que Julian Draxler.