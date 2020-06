PSG : Paris signe un contrat qui va lui rapporter gros

Dans : PSG.

C’est un énorme accord financier que le PSG vient de signer avec Fanatics, leader mondial de la vente en ligne des produits sportifs.

Très soucieux de diversifier ses revenus et de se développer d’un point de vue marketing, le Paris Saint-Germain continue de grandir. Le club francilien a signé un accord énorme avec Fanatics, leader mondial de la vente de produits de sport en ligne. Un accord qui va permettre au PSG de dépasser les 35 ME de chiffre d’affaires en 2023. A plus long terme, l’objectif de Nasser Al-Khelaïfi est d’atteindre la somme gigantesque de 50 ME grâce à la vente des produits en ligne. « Club multisport prépondérant du paysage français, le Paris Saint-Germain annonce un partenariat de longue durée et de grande ampleur avec Fanatics, leader mondial du merchandising destiné aux fans. Ensemble, les deux entités vont propulser la marque et les produits du PSG dans une nouvelle dimension en termes d’expertise et d’expérience » a fait savoir le PSG, qui confie l'ensemble de son exploitation commerciale sur les produits dérivés à Fanatics.

Directeur de la diversification de la marque Paris Saint-Germain, Fabien Allègre a commenté cet accord gigantesque. « Aujourd'hui, l'enjeu concerne le développement à l'international. Fanatics va nous permettre de trouver de nouveaux clients et aussi, des fournisseurs qui ont déjà fait leurs preuves. Car il nous faut trouver des produits adaptés aux marchés locaux. Nous avons 110 à 120 licences, essentiellement européennes. Ce chiffre devrait doubler car Fanatics va nous ouvrir son catalogue et nous permettre d'aller chercher de nouveaux licenciés. Il est important d'unir nos forces à l'heure où les habitudes de consommation se transforment à grande vitesse et où le marché évolue au quotidien. Ce qui leur plaît, c'est que le PSG est l'un des clubs les plus visionnaires et innovants du monde » s’est félicité le dirigeant du Paris Saint-Germain, pour qui le club passe incontestablement dans une autre dimension au niveau marketing.