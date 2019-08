PSG : Paris rêve plus haut, Leonardo a un message pour toi !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Très sollicité sur la situation de Neymar vendredi soir, après la victoire à Metz (0-2) en championnat, Leonardo a profité de son passage en zone mixte pour tempérer les attentes.

Comme chaque saison, le Paris Saint-Germain est particulièrement attendu. Sur le plan national bien sûr, les Parisiens ayant perdu leurs trophées dans les coupes lors du précédent exercice. Mais aussi et surtout sur la scène européenne. Conscient de la pression, des obstacles sur le marché des transferts et des limites de l’effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif francilien a donc joué la carte de l’humilité.

« Il y a beaucoup de conditions, la situation est large dans le sens où il existe un côté financier et structurel sur le mercato qui n'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche à organiser ce qu'on a. Je pense que cette saison sera difficile, a prévenu le dirigeant face aux journalistes. Il y a beaucoup de choses que l'on doit voir. »

« Pas la saison bling-bling »

« La situation n'est pas idéale, on a des joueurs en fin de contrat, on a beaucoup de choses à gérer. Ce ne sera pas la saison bling-bling, "on va gagner la Ligue des Champions", non. Ça ne sera pas comme ça, a annoncé le Brésilien. On va chercher à réorganiser, à revoir des choses. Les ambitions ne sont pas revues à la baisse, on est obligé d'avoir des ambitions au PSG. Je dis seulement qu'on a des choses à régler. » En résumé, soyez indulgents avec ce Paris en reconstruction.