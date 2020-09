PSG : Le Paris SG rend hommage à Annie Cordy

Dans : PSG.

On a appris vendredi soir le décès d'Annie Cordy à l'âge de 92 ans, et le PSG n'a pas oublié le rôle tenu par l'artiste dans son histoire.

Quelques heures après l'annonce de la mort de l'actrice et chanteuse d'oeuvres aussi populaire que Tata Yoyo ou bien encore La bonne du curée, le Paris Saint-Germain a adressé un message à la famille et aux proches d'Annie Cordy. Car cette dernière avait chanté le premier hymne du PSG, intitulé Allez Paris et elle même devenue à cette occasion marraine du club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches d'Annie Cordy. À toi Annie, l'interprète du tout premier hymne du Club Cœur rouge Cœur bleu », indique le PSG.