PSG : Paris prépare l'avenir, Sancho pour remplacer Neymar ?

Le club parisien commence à réfléchir à l’après Mbappé et Neymar. Il a ciblé le grand talent Jadon Sancho pour remplacer l’une de ses deux stars.

Le PSG va conserver ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé au mercato. Le club parisien peut être soulagé, mais le prochain marché estival pourrait connaître une issue différente. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, les deux hommes sont susceptibles de quitter la capitale l’été prochain si, d’ici là, ils n’ont pas prolongé leur contrat. Un danger dont le PSG prend pleinement conscience. S’il travaille à la prolongation de ses deux attaquants vedettes, le club parisien doit également commencer à leur chercher un remplaçant. Et c’est du côté de la Bundesliga que le Paris SG pourrait aller faire ses emplettes, plus précisément à Dortmund. Don Balon explique que le profil de Jadon Sancho est très apprécié à Paris.

Valorisé à 117 ME par le site spécialisé Transfermarkt, l’international anglais de 20 ans est considéré comme l’un des futurs meilleurs joueurs du monde. L’ailier droit fait le bonheur du BVB avec qui il a inscrit 20 buts et délivré 20 passes décisives la saison dernière. Le PSG s’attaque à un très gros poisson. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi le sait et fera un effort financier pour le recruter s’il est sûr de perdre Neymar ou Mbappé l’été prochain, et pas avant puisqu’il n’a pas les ressources financières suffisantes. Il faudra batailler avec Manchester United, qui a fait de l’Anglais sa priorité dans le secteur offensif. Un duel à distance qui promet.