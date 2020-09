PSG : Neymar et Mbappé, le Qatar menacé en 2021 ?

Dans : PSG.

Kylian Mbappé et Neymar vont rester au Paris Saint-Germain cet été et Leonardo espère les prolonger. Mais tout ne sera pas si simple.

La crise financière liée au Covid-19 empêche les clubs potentiellement intéressés par l’international français et par le numéro dix du PSG de passer à l’offensive. En revanche, la situation pourrait être différente en 2021. Car selon les informations obtenues par Don Balon, le Real Madrid et le FC Barcelone ont l’intention d’attaquer frontalement le Paris Saint-Germain dans ces deux dossiers. Le média indique que la formation de Zinedine Zidane est toujours dans le coup pour s’octroyer les services de Kylian Mbappé tandis que de son côté, Barcelone voit en Neymar l’héritier de Lionel Messi, lequel quittera très certainement le Camp Nou à l’issue de son contrat en juin 2021.

Il faudra toutefois être persuasif pour convaincre le PSG de vendre Neymar et Kylian Mbappé. Et pour cause, le média espagnol rappelle un fait simple, qui va considérablement compliquer la tâche des cadors de la Liga : le Paris Saint-Germain n’a aucunement besoin de vendre en raison de la puissance de son actionnaire, le Qatar. Des informations qui vont toutefois à l’encontre de celles délivrées par le journal L’Equipe de dimanche. Car dans son édition du jour, le quotidien national faisait clairement savoir que la crise sanitaire et économique avait laissé des traces au Paris Saint-Germain, à tel point qu’il a été demandé à Leonardo de vendre pour environ 60 ME cet été. Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution du mercato dans les semaines à venir, car cela en dira certainement long sur la puissance financière du PSG et sur la possibilité pour le club de la capitale de conserver ou non Kylian Mbappé et Neymar dans un an…