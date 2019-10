PSG : Paris ou rien, Gueye avait la rage au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, Leonardo a bouclé le recrutement d’Idrissa Gueye au mercato. Une précieuse recrue pour Thomas Tuchel, qui souhaitait déjà s’offrir l’international sénégalais l’hiver dernier. En janvier, un accord était tout proche entre les Toffees et le Paris Saint-Germain mais finalement, Antero Henrique n’était pas parvenu à finaliser le deal avec le club britannique. Et tout cela alors que Gueye était déjà déterminé à rejoindre Paris. Assurément, la situation n’a pas été simple à gérer pour l’ancien du LOSC selon Jimmy Adjovi-Boco, fondateur de l’institut Diambars au Sénégal et ancien mentor de Gueye.

« J’étais souvent en contact avec lui à ce moment-là car je sentais la grosse déception poindre, je me devais d’être là pour discuter avec lui, pour le conseiller, le rassurer sur le fait que ce n’était que partie remise. On dit que le train ne passe jamais deux fois mais j’étais persuadé qu’il faisait trop bien les choses pour ne pas que ça se fasse un jour ou l’autre. Ce qui s’est passé cet hiver a renforcé d’un côté comme de l’autre l’envie de travailler ensemble. C’est un mal pour un bien » a confié à 20 Minutes ce proche du milieu de terrain, confirmant que Gueye voulait rejoindre Paris à tout prix depuis un long moment.