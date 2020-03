PSG : Paris ou la Juve ? Donnarumma n’a qu’un club en tête

Dans : PSG.

Annoncé sur le départ, Gianluigi Donnarumma intéresse toujours le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, le gardien du Milan AC refuse de se projeter.

Il pourrait y avoir du changement chez les gardiens du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pas de souci en ce qui concerne le titulaire, Keylor Navas donne entière satisfaction depuis son arrivée l’été dernier en provenance du Real Madrid. En revanche, le numéro 2 Sergio Rico, prêté avec option d’achat (10 M€) par le FC Séville, n’aurait pas convaincu le club francilien de le conserver. Ce qui explique peut-être le retour de la piste Gianluigi Donnarumma (21 ans). Mais qu’en pense le portier du Milan AC ? Lui qui plairait également à la Juventus Turin. Dans des propos relayés par Sport Mediaset, l’Italien s’est dit focalisé sur son club.

« Les couleurs rossoneri signifient beaucoup pour moi parce que j’ai grandi ici, a répondu le gardien milanais. J’ai toujours été un fan de Milan et je ne peux rien faire d’autre que de donner mon maximum pour ce maillot. (…) Le premier objectif est, si on reprend les matchs, de grimper un peu plus au classement, et au niveau personnel de toujours donner le meilleur de moi-même et d’essayer de prendre le moins de buts possible. » Sous contrat jusqu’en 2021, et en désaccord avec ses supérieurs pour une prolongation, Donnarumma ne sera sans doute pas retenu cet été.