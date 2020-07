PSG : Mbappé apte contre l’Atalanta ? Tuchel casse l'ambiance

Dans : PSG.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain abordera sa finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais sans Kylian Mbappé, son principal atout avec Neymar.

La vie sans Mbappé est assez dure à vivre au sein du club de la capitale. Même si le PSG peut toujours compter sur ses autres fantastiques, à savoir Neymar, Di Maria ou Icardi, pour battre l’OL au Stade de France, l’absence du champion du monde serait plus problématique pour le quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta, prévu le 12 août prochain. Victime d’une grosse entorse à la cheville droite, l'international français est encore à l'infirmerie pour deux semaines. Autant dire que sa présence contre Bergame est toujours aussi incertaine. Ce que Thomas Tuchel ne contredit pas.

« Un espoir pour Kylian Mbappé face à l’Atalanta ? Oui toujours, mais ça va être très très court, c’est clair. Je n’ai rien d’autre à dire. Ça va être très court. Chaque jour compte pour faire peut-être un miracle. Sans Kylian contre l’OL, ça aura une influence très grande pour nous, mais on veut trouver la solution et on va la trouver », a lâché l’entraîneur allemand du PSG en conférence de presse. De son côté, Marco Verratti sait que Mbappé fera tout son possible pour être au moins présent sur le banc des remplaçants à Lisbonne. « Kylian va travailler plus pour chercher à revenir le plus rapidement possible. Il est tranquille et travaille pour revenir le plus tôt possible », a avoué le coéquipier italien de l’attaquant de 21 ans, qui reste donc au centre des débats en cette veille de finale.