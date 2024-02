Mbappé abandonne le PSG, le coupable a un nom

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé va donc rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, puisque le joueur a annoncé au PSG qu'il partait et que Marca a confirmé la signature du joueur français pour cinq ans.

Voilà c'est fini, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi ne vont pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Mais cette fois, le président du club de la capitale n'a plus aucun doute sur l'avenir de la star française qu'il était allé chercher à l'AS Monaco en 2017 et dont il avait dit qu'il ne le vendrait pas pour un milliard d'euros. Mbappé a informé directement son employeur et finalement, c'est pour zéro euro que le champion du monde 2018 va rejoindre le club de Florentino Perez. A l'heure où l'on cherche des responsabilités dans ce divorce à l'amiable, Abdellah Boulma estime que le président qatari du Paris Saint-Germain doit quand même assumer ce qu'il a fait ces dernières années. Le journaliste indépendant estime que Nasser Al-Khelaifi a totalement craqué pour faire le bonheur du joueur français de 25 ans, et que Kylian Mbappé n'a fait que profiter de ce délire du dirigeant parisien avant de finalement faire ses valises.

Le PSG s'est mis à genoux devant Mbappé

Mbappé a trompé le PSG, son contrat à Madrid est signé ! https://t.co/bLhP0LeB7P — Foot01.com (@Foot01_com) February 19, 2024

Au micro de l'émission 100% PSG, La tribune sur France Bleu Paris, Abdellah Boulma pointe du doigt Nasser Al-Khelaifi en soulignant le comportement de ce dernier dans le dossier Mbappé. « Il y a eu une relation toxique qui est née de ce qu’a mis en place le Paris Saint-Germain vis-à-vis de Kylian Mbappé. Ils ont créé une sorte de monstre qui est au-dessus du club, qui était même au-dessus de tout. Ils lui ont carrément tout donné. Donc aujourd’hui, il y a une co-responsabilité. Alors oui évidemment il a pris 72 millions d’euros par an, on lui a donné le brassard de capitaine, les penalties…mais c’est la faute de qui ? Alors oui ce n’est pas classe de la part de Kylian Mbappé, mais le PSG a ses responsabilités (…) Concernant le maillot 2025, il a déclaré qu’il n’aurait jamais dû poser avec ce maillot, mais c’est le PSG qui a fait ce maillot (…) Le club a une grande responsabilité par rapport à ce qu’il a offert à Mbappé. Quel sportif aurait refusé un tel contrat ? Mais il faut aussi rappeler, à décharge pour le PSG, que début 2021, il avait expliqué que s’il prolongeait ce serait pour du long terme et ce n'est pas le cas », a fait remarquer le journaliste qui suit de près le Paris Saint-Germain.