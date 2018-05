PSG : Paris le veut au mercato, la Lazio va lui faire payer

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

En quête d’un milieu de terrain défensif de premier choix, le PSG sait très bien qu’il va devoir faire un gros effort financier pour obtenir gain de cause.

Même si ce poste n’est pas forcément aussi onéreux que celui d’attaquant, les prix grimpent, surtout quand le club de la capitale française est sur un coup. C’est le cas avec Sergej Milinkovic-Savic, véritable métronome de la Lazio Rome, et dont le profil plait beaucoup à Antero Henrique. Le Serbe, qui avait déjà beaucoup progressé depuis son arrivée en provenance de Genk en 2015, est désormais considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe à ce poste. Le natif de Lleida, qui pourrait encore se mettre plus en valeur à l’occasion de la Coupe du monde, possède un contrat qui l’emmène jusqu’en juin 2022 avec la Lazio Rome.

Et le club romain, bien conscient de l’intérêt du PSG, consentirait à le libérer contre la « modique » somme de 150 ME annonce TMW. Un prix largement supérieur à celui mis par Manchester United pour Paul Pogba, qui reste le milieu de terrain le plus cher de la planète. Si Paris ne parvenait pas à avoir le feu vert de la part de l’UEFA pour dépenser à plein pot cet été, nul doute que certains clubs européens tenteraient quand même leur chance, puisque le média italien annonce que le FC Barcelone, la Juventus et Manchester United en cas de départ de Pogba, lorgnent sur Sergej Milinkovic-Savic.