PSG : Paris invincible en Ligue des Champions, Pierre Ménès en rêve

Quel début d’année pour le PSG, qui a explosé Linas-Montlhéry en Coupe de France avant d’en faire de même avec Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, ce mercredi soir.

De quoi aiguiser l’appétit de Pierre Ménès au début de cette année 2020 où le PSG n’hésite plus à afficher ses ambitions, à l’image des récents propos de Neymar sur la Ligue des Champions. Tout le monde le dit, c’est l’année ou jamais pour le PSG, et le consultant de Canal+ voit bien cette prophétie s’accomplir si les quatre superstars que sont Neymar, Di Maria, Icardi et Mbappé continuent d’afficher un tel niveau.



« Saint-Etienne ne pouvait pas se qualifier. C’est impossible. J’ai envie de dire que c’était impossible pour n’importe quel club en France quand tu as quatre joueurs de ce niveau-là en face. J’aimerais qu’ils aient le même niveau, que ce soit impossible de jouer contre eux, en Coupe d’Europe également. On parle des quatre de devants et je crois qu’il y a une prise de conscience de leur part. Ils ont envie de jouer ensemble, et ils ont compris que s’ils voulaient être alignés ensemble, ils devaient faire des efforts. Ils les font et ne se montrent pas égoïstes, alors qu’il y a quand même des joueurs qui ont été décriés pour leur comportement individualiste », a livré un Pierre Ménès pour qui tout le monde tire dans le même sens au Paris SG désormais. Attention toutefois, Dortmund n’est pas Saint-Etienne, qui à l’image de la plupart des clubs français, a été quasiment inexistant en Europe cette année.