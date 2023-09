Mbappé attaqué sur sa fortune, ce n'est pas un hasard

Dans : PSG.

La décision de Kylian Mbappé de rester au PSG énerve au plus haut point en Espagne où l'on pensait que la star mondiale du football allait rejoindre le Real Madrid. Alors, tout est bon pour dénigrer le numéro 7 parisien.

La presse espagnole a la rancune tenace, et les épisodes 2023 du feuilleton Kylian Mbappé ont visiblement incité les journalistes madrilènes à pousser le curseur encore plus loin lorsqu’il s’agit de dénigrer l’attaquant du PSG et de l’équipe de France. Et tout est bon pour s’attaquer à celui qui évolue pour un club appartenant au Qatar, un deuxième gros « défaut » vu de l’autre côté des Pyrénées. Cette fois, on ne s’attaque pas à Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé souvent dénigrée ces derniers mois, mais au train de vie de la star française. Carla Braojos, journaliste de DiarioGol, évoquant même les « caprices les plus chers de Mbappé. » Un article à charge et qui veut faire passer le meilleur buteur de l'histoire du PSG pour un adepte du bling bling sans aucune limite.

Et pour cela, DiarioGol précise les détails de la supposée fortune de Kylian Mbappé. « Le natif de Bondy accumule une fortune qui avoisinerait les 150 millions d’euros, un montant qui lui a permis d'acquérir un grand hôtel particulier dans la capitale française pour lequel il a investi plus de 8.500.000 euros en 2017, date à laquelle il a signé au Paris Saint-Germain (...) Sa maison à Paris est située dans l'un des quartiers les plus luxueux et exclusifs de la capitale . En effet, depuis votre domicile, vous avez une vue unique sur l'un des monuments les plus célèbres au monde : la Tour Eiffel », explique la journaliste, qui affirme ensuite que le joueur de 24 ans du PSG possède de très nombreux bolides, dont deux Ferrari très rares, et une collection de montres de grand luxe pour une valeur proche de 2 millions d'euros.

Bien évidemment, les commentaires à cet article vont tous dans le même sens, à savoir que Kylian Mbappé préfère l'argent au football et ce serait pour cela qu'il a refusé le Real Madrid pour rester au Paris Saint-Germain. Mais, même s'il est vrai que le salaire de l'attaquant vedette du PSG est colossal, on évoque 72 millions d'euros par saison, il a encore le droit de faire ce qu'il veut de son argent. Et surtout, lors des dernières rumeurs sur son départ possible libre chez les Merengue, on évoquait une possible prime à la signature de 100 millions d'euros. De quoi s'acheter encore quelques maisons, montres et grosses cylindrées. Quoi qu'il fasse lors du mercato 2024, l'ancien monégasque sait qu'il sera attendu en Espagne, et pas uniquement avec des fleurs.