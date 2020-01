PSG : Neymar se lâche, Paris est plus fort que jamais

Dans : PSG.

Pas encore apparu sous le maillot parisien cette année, Neymar va se montrer à l’occasion du match face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue.

Le Brésilien espère reprendre au niveau qui était le sien en décembre, quand le PSG pouvait compter sur ses quatre fantastiques pour faire le spectacle offensivement, mais aussi faire le travail défensivement. De quoi lui donner de belles ambitions pour les mois à venir, alors que Neymar n’a pas hésité à confier sur Globo Esporte qu’il sentait que c’était l’année ou jamais pour un triomphe européen du PSG.



« Est-ce que cette saison est notre meilleure chance? Peut-être, oui. Au niveau de l’effectif, depuis que je suis ici, c’est l’année où nous sommes les mieux préparés, les plus forts dans tous les domaines. Nous avons nos chances. Paris n’a jamais remporté la Ligue des champions, mais nous allons essayer de tout gagner. Nous connaissons nos qualités et nous espérons évidemment pouvoir être au rendez-vous à la fin », a souligné le numéro 10 parisien, qui veut mettre fin à la malédiction de ses années précédentes au PSG, mais estime au moins avoir grandi avec tous les malheurs rencontrés dans la capitale.



« 2019 a été une année très difficile pour moi sur tous les plans, professionnel comme personnel. Une année d’apprentissage, de rebondissements. Je me suis blessé et j’ai dû me relever. Puis j'ai fini par me blesser à nouveau. Mais même si on peut croire à une année gâchée, j’ai beaucoup appris, j’ai engrangé de l’expérience. Espérons que 2020 soit meilleur. Mon objectif en 2020 est de gagner tout ce que je peux avec Paris et avec l'équipe nationale. Relever de nouveaux défis, atteindre la finale de la Ligue des champions, gagner la Copa America à nouveau. Ce sont les missions que je souhaite accomplir pour la nouvelle année », a livré l’ancien barcelonais, qui a donc pris la parole pour évoquer ses ambitions pour les mois à venir.