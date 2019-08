PSG : Paris et Neymar, c’est qui ? Le Barça ne doit pas se faire humilier

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En désaccord avec le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ne parvient pas à boucler le retour de Neymar.

Les négociations traînent en longueur, à tel point que le club catalan serait mis sous pression. D’un côté, le PSG voudrait que l’opération se termine le plus vite possible afin de compenser l’éventuel départ du Brésilien. Et de l’autre, l’ancien joueur de Santos exigerait un effort du Barça avant de s’exprimer dans la presse. Un traitement inacceptable pour le journaliste Joan Poqui, choqué par le « culot » du Parisien.

« Qui est Neymar pour lancer un ultimatum au Barça ? Pour le contraindre à agir ? Pour conditionner sa politique sportive ? Et qui est le PSG ? C'est quoi ce chantage "faite une offre satisfaisante pour Neymar sinon l'effectif sera en colère" ? Ce sont peut-être les joueurs qui paieront l'énorme somme ? Comment le Barça peut-il entrer dans ce jeu irrespectueux ? Va-t-il vraiment se laisser manipuler comme ça ? », s’est agacé notre confrère de Mundo Deportivo.

Neymar n’est pas indispensable

« Ultimatum, pression, chantage... On dirait que personne ne respecte le club, a-t-il poursuivi. Quelqu'un veut donner l'impression qu'un sacre en Ligue des Champions passe par la signature de celui qui a trahi l'équipe. Un gars dont le transfert oblige le club à donner tout ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. On dirait que le Barça n'a pas gagné la C1 parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là lors du 4-0 à Paris peut-être ? Ni lors du 3-0 à Turin ? » Un avis partagé par de nombreux supporters blaugrana.